Discutiamo del "reset Xbox" nell'episodio di oggi di The Gamereactor Show

HQ

Ieri, molte delle nostre principali domande sul futuro del marchio Xbox sono state finalmente risposte quando Asha Sharma ha condiviso una lettera ampia che annunciava oltre 3.200 licenziamenti, la vendita o l'autorizzazione di indipendenza degli studi, un cambiamento nella gestione e nella filosofia generale per la divisione gaming di Microsoft, e altro ancora. Inutile dire che ha portato a qualche titolo.

Quindi, per lo scopo di questa settimana di The Gamereactor Show, abbiamo registrato un episodio più presto del solito per mettere in luce questo grande sviluppo, in cui Alex ed io parliamo dei licenziamenti, dei cambiamenti pianificati, di come questo influenzerà Xbox in futuro e discutiamo ogni elemento in più profondità. Ci dedichiamo anche un breve periodo a parlare delle novità su PlayStation e di come significherà infine tagliare il supporto ai media fisici.

Dai un'occhiata al 97° episodio di The Gamereactor Show qui sotto, oppure, sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.