Discutiamo della chiusura di Bluepoint e dei prossimi Pokémon Presents nell'ultimo The Gamereactor Show

Come al solito, è venerdì, il che significa che siamo tornati pronti a offrire un altro episodio di The Gamereactor Show. Questa settimana, manteniamo ancora una volta la questione attuale discutendo dei due grandi sviluppi accaduti nelle ultime 24 ore, ovvero la chiusura di Bluepoint Games e l'annuncio di un altro Pokémon Presents per la prossima settimana.

Parliamo della situazione tra Sony Interactive Entertainment e PlayStation e di come Bluepoint sia semplicemente l'ultima vittima di una decisione che è stata tutt'altro che un successo. Successivamente, torniamo a discutere di Pokémon e di cosa ci aspettiamo dal prossimo show Pokémon Presents che si terrà in linea con il Pokémon Day 2026, naturalmente oltre all'arrivo già annunciato di FireRed e LeafGreen su Switch.

Dai un'occhiata all'80° episodio dello show qui sotto, o presso il tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.