Discutiamo delle Developer_Direct di Xbox nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

Ieri sera è stato un momento enorme per i fan di Xbox, con la presentazione annuale Developer_Direct che ha messo in luce quattro giochi promettenti e in arrivo. Game Freak era presente con Beast of Reincarnation, Double Fine ha fatto un'apparizione a sorpresa con Kiln, e poi Playground ha rubato la scena sia con Forza Horizon 6 che con Fable.

Con giochi così grandi e attesi presenti, abbiamo fatto del Developer_Direct il fulcro dell'ultimo episodio di The Gamereactor Show, il 77° in totale, in cui Alex ed io condividiamo i nostri pensieri, opinioni e persino strane preoccupazioni su quanto è stato presentato.

Ma approfittiamo anche del tempo per parlare brevemente di Ubisoft e della notizia piuttosto scioccante della cancellazione di Prince of Persia: The Sands of Time Remake e di altri titoli non annunciati, e anche della ristrutturazione complessiva della compagnia.

Per vedere tutte le nostre impressioni su questo e altro, assicurati di trovare l'ultimo episodio di The Gamereactor Show, oppure sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.