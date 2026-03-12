Discutiamo di durata, finali, collezionabili e altro ancora con gli sviluppatori di Life is Strange: Reunion

HQ

È quasi ora che Life is Strange: Reunion debutti su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il 26 marzo arriverà questa attesa avventura ricca di narrazione e sembrerà concludere la saga di Max Caulfield e Chloe Price.

Se siete rimasti aggiornati su Reunion da quando è stato presentato all'inizio di quest'anno, anche leggendo la nostra recente anteprima pratica, potreste avere qualche domanda sul progetto, tra cui quanto sia grande il gioco rispetto agli ultimi capitoli di Life is Strange: Double Exposure e Life is Strange: True Colors, Che tipo di collezionabili saranno disponibili, come vengono incorporati i finali e persino cosa aspettarsi dalla colonna sonora. Se così fosse, abbiamo risposte su molti di questi fronti.

Abbiamo contattato lo sviluppatore Deck Nine e l'editore Square Enix per saperne di più su Life is Strange: Reunion e potete vedere tutto questo qui sotto nella nostra intervista dedicata e affascinante.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Life is Strange: Reunion è considerato il finale della saga tra Max e Chloe. Detto questo, per chi sta appena iniziando, ci sarà un riepilogo degli eventi completi che hanno preceduto la partita e quanto è fondamentale giocare i capitoli precedenti prima di vivere Reunion?

Life is Strange: Reunion è stato pensato per accogliere sia i fan di lunga data che i giocatori che vivono questo gioco come il loro primo capitolo della storia di Max e Chloe.

All'inizio di un nuovo salvataggio, ai giocatori viene presentato un riassunto "Storia finora", narrato da Max e Chloe in inglese, francese, tedesco e giapponese, con sottotitoli disponibili in tutte le lingue supportate. Il video copre gli eventi chiave di Life is Strange, tocca elementi importanti di Life is Strange: Before the Storm e aggiorna i giocatori sugli eventi di Life is Strange: Double Exposure, concentrandosi su tutto ciò che serve sapere per godersi appieno questo capitolo finale.

Dopo il riassunto, i giocatori possono definire le relazioni di Max con quattro personaggi chiave Amanda, Chloe, Safi e Vinh, stabilendo di fatto il loro stato di mondo preferito prima di iniziare. Non è necessario importare salvataggi! Questo sistema non serve solo come ripasso della storia, ma dà anche ai giocatori il pieno controllo sul contesto narrativo della loro partita. Rende il rigioco del gioco più fluido, permettendo ai giocatori di esplorare scelte e risultati diversi fin dall'inizio.

Con chi giochi di più tempo in Life is Strange: Reunion ? Inoltre, i collezionabili vengono condivisi tra i due o ognuno colleziona oggetti unici?

All'inizio del gioco, passerai diverse scene nei panni di Max, stabilendo la crisi di Caledon e ritrovando volti familiari. Ma non passa molto tempo prima che tu prenda in mano Chloe, come si vede nel gameplay Hands-On, e inizi a dirigerti verso Max, con scene giocabili che si alternano tra i loro diversi punti di vista. Questa struttura dinamica e alternata dei personaggi – che include sequenze condivise in cui farai delle scelte come entrambi i personaggi – continua fino al finale.

Annuncio pubblicitario:

Questa è molto una storia di Max e Chloe. Chloe è una partecipante attiva e alla pari per tutto il tempo, e le scelte che i giocatori fanno come entrambi i personaggi influenzano direttamente lo sviluppo della storia e quale finale raggiungono.

Ogni personaggio ha anche i propri oggetti da collezione unici:



Max colleziona fotografie.



Chloe crea schizzi ispirati a momenti e ambienti chiave.



Ogni set di collezionabili ha il proprio obiettivo/trofeo dedicato.

Come nei precedenti titoli Life is Strange, i giocatori possono rivisitare le scene completate tramite Selezione Scena per trovare eventuali collezionabili persi senza riavviare il gioco o sovrascrivere il salvataggio attuale. Le scene contenenti collezionabili sono chiaramente segnalate, rendendo più facile per i completisti raggiungere il 100%.

Cosa succede se fallisci un incontro Backtalk? C'è la possibilità di, diciamo, 'riavvolgere' come Chloe e correggere eventuali errori?

'Fallire' un incontro Backtalk non è mai un ostacolo alla progressione. Al contrario, apre percorsi di dialogo alternativi, conseguenze e momenti tra i personaggi. In modo vero in stile Life is Stranger, non esiste un semplice "stato di fallimento", solo risultati diversi.

Chloe non ha la capacità di Max di riavvolgere il tempo, e quel contrasto è voluto. Meccanicamente e narrativamente, rafforza un tema centrale della storia: il contrasto tra qualcuno con il potere di rivedere all'infinito le sue scelte e che spesso dubita di aver fatto quella giusta, e qualcuno con la sicurezza nata dall'impegnarsi sempre nella sua scelta d'azione... ora scopre che la sua storia personale non è quella che pensava.

A livello meta, i giocatori possono rigiocare le scene dopo il completamento se vogliono esplorare diversi risultati, ovviamente. Ma all'interno della storia, le scelte di Chloe, proprio come quelle di Max, hanno peso. Le loro decisioni si influenzano a vicenda in modo significativo, aumentando tensione e tensione emotiva per tutto il tempo.

Quanti finali ci sono in Life is Strange: Reunion ?

Come capitolo conclusivo della saga di Max e Chloe, Life is Strange: Reunion presenta molteplici finali.

Senza entrare in spoiler, non esiste una singola scelta finale binaria. L'intero atto finale è plasmato da una serie di decisioni e ricompense che riflettono le scelte fatte dai giocatori durante il gioco. I risultati riguardano Max, Chloe, la gente di Caledon e la stessa Caledon:

Chi vive. Chi muore. Quello che resta indietro.

Ogni scelta ha delle conseguenze, e a volte le decisioni più intime sono le più potenti.

I giochi Life is Strange hanno sempre colonne sonore memorabili. Hai mai lavorato con volti noti per la colonna sonora Life is Strange: Reunion ?

La musica rimane centrale nell'identità di Life is Strange. Siamo lieti di confermare di aver nuovamente collaborato con Feel For Music, specializzata nel trovare artisti perfettamente adatti a singoli giochi e che hanno contribuito a formare l'identità musicale del franchise fin dall'inizio.

La colonna sonora presenterà tracce con licenza commerciale, brani originali completamente nuovi e una colonna sonora strumentale completa. I giocatori hanno già ascoltato la traccia originale di Tessa Rose Jackson "Past Life" nel trailer di annuncio e nei contenuti di anteprima.

Non vediamo l'ora di rivelare presto la tracklist completa e altri contributori.

HQ

Rispetto a Life is Strange: Double Exposure, quanto è grande Reunion e allo stesso modo quanto ti aspetti che durerà una partita?

Life is Strange: Reunion è paragonabile a Life is Strange: Double Exposure o Life is Strange: True Colors.

Anche se il tempo di gioco varierà a seconda delle scelte e dell'esplorazione, prevediamo che molti giocatori vorranno vivere la storia più volte.

A seconda che inizi il gioco con Chloe viva o morta, sperimenterai contenuti diversi su Chloe fin dall'inizio e variazioni narrative lungo il gioco, quindi ci sono incentivi significativi a rigiocare il gioco completo, non solo il finale.

Ci saranno modalità Grafica/Performance su console?

Sì. Su console, i giocatori potranno scegliere tra modalità grafica e performance, permettendo loro di dare priorità alla fedeltà visiva o al frame rate in base alle loro preferenze.

Informazioni più dettagliate e specifiche per piattaforma saranno condivise più vicino al lancio.

Grazie per aver dedicato tempo, Deck Nine! Life is Strange: Reunion verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 26 marzo.