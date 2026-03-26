Discutiamo di lunghezza, difficoltà, IA e altro ancora con lo sviluppatore Super Meat Boy 3D Sluggerfly

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Il ragazzo è tornato. A seguito di Super Meat Boy Forever nel 2020, è il momento che il simpatico cubo di carne sia nuovamente il protagonista di un videogioco, tutto sotto forma di Super Meat Boy 3D. Arrivando su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, con il lancio alle porte abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il CEO e co-fondatore dello sviluppatore Sluggerfly, Dominik Plaßmann, per rispondere ad alcune domande scottanti su questo platform tridimensionale e impegnativo.

Prima di andare avanti, un grande grazie a Plaßmann di Sluggerfly per aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande.

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Gamereactor: Quanti 'mondi' avete in serbo per Super Meat Boy 3D e quanto tempo ci vuole di solito per completare il gioco? Ci sono motivi per cui i giocatori dovrebbero tornare ai livelli dopo averli completati?

Plaßmann: "Abbiamo 5 mondi nel gioco, e ognuno di essi presenta anche una versione più difficile di ogni livello del Mondo Oscuro. Inoltre, ogni livello contiene un collezionabile nascosto e un tempo specifico necessario per completarlo al 100%. Per questo motivo, molti giocatori probabilmente non completeranno tutte le sfide al primo incursione. Anche dopo aver finito tutto, può comunque essere molto gratificante migliorare i tempi di completamento. Con il passaggio al 3D, ci sono anche molte scorciatoie e salti da scoprire, il che rende il rigioco dei livelli particolarmente interessante per i giocatori che amano ottimizzare i loro percorsi."

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Gamereactor: I fan amano fare speedrun ai giochi di Super Meat Boy, quindi quanto velocemente avete visto finora il gioco essere completato e quanto pensi possa essere superato dai veri esperti?

Plaßmann: "Ad essere onesti, non vogliamo ancora rovinare nessun momento specifico. Siamo diventati piuttosto abili nel gioco, e alcuni dei nostri tester ci hanno dedicato molto tempo, quindi abbiamo un'idea approssimativa di cosa aspettarci, almeno prima che i giocatori inizino a rompere completamente i livelli:D. Una partita veloce è sicuramente possibile, ma fare una speedrun completa al 100% richiederà molto più tempo e una vera dedizione."

Gamereactor: I giochi Super Meat Boy sono notoriamente progettati per essere difficili da superare, quindi come si inserisce questo nella tua filosofia su difficoltà e design? Consideri giocatori più casual, o Super Meat Boy 3D è pensato, in modo appropriato, per chi ama principalmente una sfida?

Plaßmann: "Fin dall'inizio, sapevamo che il gioco non sarebbe stato per tutti, e va bene così. La sfida è una parte fondamentale di ciò che definisce Super Meat Boy, ed era molto importante per noi preservare quell'identità. Detto ciò, puntiamo comunque a trovare un equilibrio rendendo i primi livelli accessibili per la maggior parte dei giocatori. Man mano che il gioco avanza, la difficoltà aumenta decisamente. Tuttavia, la maggior parte dei giocatori dovrebbe comunque riuscire a completare una partita completa e raggiungere il boss finale, dato che le sfide più difficili sono opzionali e non obbligatorie per vedere il finale."

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Gamereactor: In che modo il passaggio completamente al 3D cambia radicalmente il modo in cui affrontate la realizzazione di un gioco Super Meat Boy? Per chi ha vissuto Super Meat Boy solo in due dimensioni, come resetterà questa evoluzione il paradigma delle aspettative?

Plaßmann: "L'approccio centrale non è davvero cambiato. Nel suo cuore, rimane un gioco basato su movimenti precisi e frenetici, morti frequenti e respawn istantani. Ciò che la terza dimensione aggiunge è un nuovo livello di complessità al percorso. Abbiamo dovuto ripensare parecchio il level design, soprattutto con un angolo di telecamera fisso, per assicurarci che tutto sembrasse giusto. Ma nel complesso, crediamo fermamente che il classico feeling da Super Meat Boy sia ancora molto intatto."

Gamereactor: Qual è la tua posizione sull'uso dell'IA nello sviluppo di giochi?

Plaßmann: "Vediamo l'IA come uno strumento che può essere utile in certi ambiti, ma non qualcosa che dovrebbe essere usato su tutti i fronti. Ad esempio, non includeremmo asset generati dall'IA nei nostri giochi."

Gamereactor: Con il lancio previsto per varie piattaforme, sarà supportata qualche forma di cross-save/cross-progression per il gioco?

Plaßmann: "Questo non è previsto al momento."

Gamereactor: Qual è una parte di Super Meat Boy 3D di cui pensi che più persone dovrebbero parlare?

Plaßmann: "Ad essere onesti, la maggior parte degli aspetti chiave del gioco sono già in discussione, il che dimostra che i giocatori capiscono davvero cosa rappresenta Super Meat Boy. Dal nostro punto di vista come sviluppatori, l'importanza storica di Super Meat Boy come uno dei titoli indie che ha contribuito a modellare e affermare la scena indie è qualcosa di cui siamo molto consapevoli, ma naturalmente è qualcosa che ha più peso per noi che per la maggior parte dei giocatori."

Ancora una volta, grazie a Plaßmann per aver dedicato del tempo a rispondere alle nostre domande. Potrai giocare presto a Super Meat Boy 3D su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.