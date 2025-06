Discutiamo di MindsEye e del ruggente successo di Nintendo Switch 2 su The Gamereactor Show

HQ

L'episodio di questa settimana di The Gamereactor Show è il racconto di due situazioni molto diverse. Nel 57° episodio del podcast, dedichiamo un po' di tempo a parlare di MindsEye e del lancio piuttosto disastroso che il gioco ha visto, il tutto prima di esplorare cosa farà lo sviluppatore Build a Rocket Boy dopo la scarsa accoglienza al debutto.

Ma non è tutto rose e fiori, dato che poi rivolgiamo la nostra attenzione al Nintendo Switch 2 ancora una volta per discutere del successo strepitoso della console fino ad ora, e di come le sue vendite siano state ben oltre ciò che ci aspettavamo che raggiungesse.

Assicuratevi di guardare l'ultimo episodio dello show per sentire i pensieri di Alex e me su entrambi questi argomenti, oltre a un po' di PlayStation 6, dato che, come previsto, andiamo per la tangente anche sulle piattaforme di prossima generazione.

Dai un'occhiata a The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.