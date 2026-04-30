Discutiamo di Nacon, DRM PlayStation, Injustice 3 e altro ancora sull'ultima serie The Gamereactor Show

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Siamo un po' in anticipo alla festa considerando il nostro solito programma di The Gamereactor Show, ma con alcuni giorni particolari che vedranno diversi paesi europei godersi festività pubbliche in orari differenti, abbiamo pensato fosse meglio offrire uno show un po' prima del solito.

Per l'88° episodio del podcast, Alex ed io dedichiamo del tempo a riflettere sulla settimana che è passata, mettendo in luce molte delle notizie più importanti degli ultimi giorni e condividendo le nostre riflessioni su come queste influenzeranno il mondo del gaming più ampio.

Dal disastro in corso a Nacon che ha recentemente portato allo scioglimento di Spiders, all'inaspettata inclusione di funzionalità DRM da parte di PlayStation, alle voci su un terzo gioco di Injustice all'orizzonte, e altro ancora. Inutile dire che è un episodio piuttosto intenso e ricco che abbiamo preparato per voi.

E puoi ascoltarla proprio in questo momento. Semplicemente entrando qui sotto puoi ascoltare il programma, oppure invece visitare il tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.