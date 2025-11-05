Discutiamo di quale tra Xbox 360 o PS2 ha avuto più impatto su The Gamereactor Show
Mentre chiacchieravamo anche delle recenti impressionanti informazioni sulle vendite di Nintendo Switch 2.
Torniamo per un altro episodio di The Gamereactor Show, in cui in questo episodio rivolgiamo la nostra attenzione alle console per videogiochi. Per cominciare, Nintendo e il Switch 2 sono nei nostri pensieri, mentre discutiamo dei recenti impressionanti dati di vendita e di come il sistema successore si stia comportando in linea con le nostre aspettative.
Dopodiché, capovolgiamo il copione e iniziamo a parlare di Xbox 360 e PS2, due famose console che festeggiano il loro 20° e 25° anniversario (il loro lancio in Europa per l'esattezza) questo novembre. Parliamo del nostro passato con i gadget e poi discutiamo di quale abbia avuto il maggiore impatto sul mondo dei giochi.
Dai un'occhiata all'ultimo episodio dello spettacolo qui sotto o presso il tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.