Disney A quanto pare insicuro in The Mandalorian & Grogu, pensa che Star Wars: Starfighter e Avengers: Doomsday saranno migliori successi di franchigia

The Mandalorian & Grogu esce a maggio, e anche se è il primo film di Star Wars che vediamo al cinema da oltre sei anni, forse l'hype non sembra farti venire le mani e riempire lo stomaco di farfalle. Disney ne è fin troppo consapevole e, secondo quanto riferito, è piuttosto insicura che il film possa ripristinare l'atmosfera del vecchio Star Wars.

Secondo Variety, l'impero mediatico ha molta più speranza in altri due film del franchise, ovvero Avengers: Doomsday e Star Wars: Starfighter. Il film di Star Wars di Shawn Levy con Ryan Gosling ha ricevuto un'accoglienza interna molto positiva, a quanto pare, poiché sembra il più adatto a ristabilire il senso di divertimento della saga.

Dal lato Marvel, mentre Disney sa che nessun film può riportare completamente i giorni di gloria Marvel, la ricezione interna all'ultimo film degli Avengers è positiva, e gli studi rivali pensano che sarà il film più importante dell'anno con un ampio margine.

The Mandalorian & Grogu rimane un mistero al botteghino, perché dovremo aspettare per vedere quanti fan dello show e appassionati di Baby Yoda si presenteranno con un biglietto in mano. Almeno tutto Star Wars non si basa su questo solo film, altrimenti la situazione sarebbe piuttosto grave.