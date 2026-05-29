Disney accusa il regolatore dei media di Trump di soppressione "illegale" della libertà di parola

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Disney ha accusato la Federal Communications Commission negli Stati Uniti di tentativi "illegali" di sopprimere la libertà di parola. La FCC è un organismo governativo e agisce come principale regolatore dei media sotto l'amministrazione Trump.

La risposta arriva mentre Disney si trova obbligata a richiedere revisioni anticipate delle licenze per le sue stazioni ABC. Disney ha presentato le domande sotto protesta, affermando che erano "illegali, arbitrarie e incostituzionali." È stato dichiarato dai rappresentanti Disney che i diritti della società ai sensi del Primo Emendamento sono stati violati.

"Questo tentativo di sopprimere la libertà di espressione sotto la maschera di un processo burocratico non deve prevalere", ha detto Disney in una dichiarazione catturata da Sky News. La FCC sostiene che le revisioni, che dovevano iniziare nel 2028, siano state presentate nell'ambito di un'indagine sulla discriminazione.

L'ordine arriva un mese dopo che Jimmy Kimmel, conduttore televisivo notturno americano, aveva scherzato dicendo che Melania Trump aveva l'aspetto di una "vedova in attesa." Nei giorni successivi, un uomo armato è entrato alla cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca. Da allora, sia Melania che il presidente degli Stati Uniti hanno chiesto il licenziamento di Kimmel.