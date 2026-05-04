Disney aveva idee per Tangled 2, ma nessuna era abbastanza buona da giustificare un sequel

Ogni volta che ottieni un film di successo, è inevitabile che pensi a come capitalizzare su quel successo. I sequel sono l'idea ovvia di riferimento, ma a volte si è bloccati su come sviluppare ulteriormente una storia. Questo è stato il caso di Tangled della Disney, che apparentemente aveva piani per un sequel in lavorazione, ma non molto buoni.

Nathan Greno, il regista del film d'animazione del 2010, ha detto che il team ha proposto alcune idee e discussioni su un sequel Tangled, ma che la fiaba ha offerto sfide uniche nella sua realizzazione.

"Non sono contrario ai sequel. C'è stato, devo dire, dopo che abbiamo finito Tangled... È un posto complicato, perché lo metto così: una volta che Pinocchio diventa un vero ragazzo, cos'altro c'è da dire? Una volta che la Bestia diventa umana, cos'altro c'è da dire?" Greno ha detto a The Direct.

"In realtà abbiamo fatto un off-site alla Disney, abbiamo riunito il team originale, ne abbiamo parlato per ore, e poi siamo usciti dicendo: 'Non siamo riusciti a trovare una storia che valga la pena raccontare'," ha continuato.

C'è stato più contenuto Tangled dopo il primo film, ma è arrivato sotto forma di un cortometraggio incentrato sul matrimonio di Raperonzola. "C'era un cortometraggio in cui abbiamo fatto il matrimonio, perché la gente viene e chiede, tipo, 'Dov'è il matrimonio?' Quindi abbiamo fatto il matrimonio, perché ci sembrava naturale. Ma in generale, sì, non c'era una storia che riuscissi a trovare," spiegò Greno.

Forse Disney può trovare spazio per un sequel dopo il suo remake live-action. Portare un film d'animazione in un nuovo formato non è la migliore idea per una rivisitazione, ma chi se ne importa quando guadagnano così tanti soldi?