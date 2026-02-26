Disney chiedendomi se finanziare nuovi Avatar film dopo Fire & Ash

HQ

Anche se Marvel e Star Wars non sono sempre i grandi successi blockbuster che hanno il potenziale per essere, Disney può chiamare Big Jim in qualsiasi momento per incassare un miliardo di dollari al botteghino. Tuttavia, con Avatar: Fire & Ash che "solo" incasso a livello globale alla fine dello scorso anno, ci sono preoccupazioni riportate da parte di Disney riguardo al futuro del franchise.

Secondo Variety, Disney ha notato che il terzo viaggio di Cameron a Pandora ha portato quasi 1 miliardo di dollari in meno rispetto al secondo film. Ci sono stati diversi fattori dietro questo, come il fatto che non ci sia stato un intervallo di tredici anni tra Avatar 2 e 3 come c'è stato tra il primo film e il suo sequel. Tuttavia, sembra che il Mouse non sia soddisfatto.

Un insider ha osservato che "se guadagni 1 miliardo di dollari con il prossimo film, perdi comunque centinaia di milioni." Questo significa che c'è il potenziale Avatar: Fire & Ash non ha guadagnato abbastanza per finanziare immediatamente il quarto e il quinto film.

James Cameron ha detto che va bene se non riuscirà a fare altri film su Avatar, ma dovremo vedere se la Disney sarà d'accordo. È probabilmente uno dei franchise di maggior successo dell'azienda attualmente, e ha una storia di incassi di miliardi di dollari con il solo presupposto di un ritorno alle persone blu e alle visuali CGI.