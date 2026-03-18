Disney conferma le date di uscita di Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2
I sequel usciranno tra due anni.
Disney ha confermato le date di uscita di due film molto attesi per il 2028: Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2. Prima di tutto, il film che già conoscevamo, il terzo film de Gli Incredibili della Pixar, che uscirà il 16 giugno 2028.
Molto recentemente, Pixar ha confermato di sviluppare anche un sequel di Monsters Inc., oltre al già annunciato Coco 2 per il 2029. Il prossimo anno, Pixar pubblicherà un solo film, uno originale, Gatto.
Un mese prima, Lilo & Stitch 2, un seguito diretto del remake live action dell'anno scorso, uscirà il 26 maggio 2028. Molti fan si sono persi alcuni dei principali antagonisti del film animato originale Lilo & Stitch nel remake dell'anno scorso, quindi questo sequel dovrebbe reintrodurli, ma ci aspettiamo che prenderà una rotta diversa rispetto a Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch, il sequel diretto in video del 2005, criticato con un attacco critico.
Sei entusiasta per Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2? Solo due anni per guardarli!