Disney crea un chatbot interno con IA DisneyGPT per l'uso dei dipendenti

HQ

Il nuovo investimento di Disney nell'IA sembra già mostrare i frutti del suo lavoro, dato che un nuovo uso interno dell'IA è stato trovato tramite il modello DisneyGPT, utilizzato dai dipendenti del Mouse. Si dice che questo chatbot aiuti con richieste interne, nella creazione di ticket di supporto IT, nella visualizzazione dell'elenco aziendale o nell'analisi dei progetti.

Tramite BusinessInsider, questo chatbot è stato introdotto nella fase beta ed è descritto come un "nuovo partner nella produttività", progettato per "sbloccare la magia della tua immaginazione." Chiede agli utenti se sono pronti per l'avventura e viene fornito con una raccolta di citazioni di Walt Disney pronte per essere lanciate ai dipendenti.

È in lavorazione anche un nuovo chatbot più potente che Disney chiamerà J.A.R.V.I.S. Questo strumento è pensato per essere più avanzato di DisneyGPT e sarà in grado di completare compiti per i dipendenti, ma questo bot è apparentemente ancora nelle sue fasi iniziali. Un membro dello staff di alto livello ha detto che non è "completamente preparato".

Anche se la resistenza all'IA continua, sembra che le aziende si contengano per vedere chi può essere il primo a massimizzare l'efficienza di questa nuova tecnologia. Disney non ha risposto per commentare questo rapporto, ma dai suoi ultimi investimenti sembra che sia puntata tutto sull'IA.

Annuncio pubblicitario: