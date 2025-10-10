Disney dà un nuovo sguardo al live-action Tangled, Scarlett Johansson in trattative per guidare

Disney è ancora molto interessata ai remake live-action, e quindi non ha ancora rinunciato a Tangled. È stato adottato un nuovo approccio, con Scarlett Johansson che è stata adocchiata per uno dei ruoli principali e il regista di The Greatest Showman Michael Gracey ancora a bordo per dirigere il film.

Secondo Deadline, la Disney si è bloccata sul remake dopo cheTangled l'uscita live-action di Biancaneve non è riuscita ad attirare un pubblico di massa. Tuttavia, dopo il successo del reboot di Lilo & Stitch, sembra che siamo tornati a bordo del live-action express. La Johansson è stata vista come Madre Gothel, la figura matriarcale che tiene Rapunzel e i suoi capelli lucenti nella sua torre.

Anche con questi sviluppi in arrivo, nulla è stato ancora ufficialmente approvato sul progetto. Con il 2010Tangled che ha guadagnato quasi 600 milioni di dollari al botteghino, c'è la possibilità che un ritorno alla storia di Rapunzel possa guadagnare un sacco di soldi ancora una volta, ma la Disney sembra ancora un po' ansiosa di premere il grilletto completamente in questo momento.