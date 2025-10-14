Disney Dreamlight Valley annuncia lo streaming speciale di domani per mostrare la prossima espansione, Wishblossom Ranch

HQ

Gli abitanti del simulatore di vita in cui vive la stragrande maggioranza dei personaggi Disney stanno festeggiando.Disney Dreamlight Valley Mancano solo poche settimane all'uscita della sua prossima grande espansione, Wishblossom Ranch, e ora hanno annunciato tramite i social media che ci sarà uno speciale evento di lancio dei contenuti il 15 ottobre alle 19:00 CEST. Questo sarà quasi certamente il momento in cui conosceremo la data di uscita finale a novembre.

Sebbene Wishblossom Ranch sia stato annunciato poche settimane fa, ora daremo uno sguardo più approfondito alle aggiunte in questa espansione, che sembra essere molto focalizzata sull'ambientazione autunnale e invernale, con anche i cavalli che giocano un ruolo speciale. Siamo stati in grado di vedere cavalcature che aiuteranno il nostro personaggio a muoversi e anche con i lavori agricoli, e sembra che ci saranno alcune missioni speciali che coinvolgeranno il cavallo di Rapunzel, Maximus o il cavallo di Mulan (Khan).

Lo scopriremo domani qui. Nel frattempo, dai un'occhiata al teaser di Wishblossom Ranch in Disney Dreamlight Valley qui sotto.