Disney Dreamlight Valley arriva su Nintendo Switch 2 il 25 marzo

Disney Dreamlight Valley ci ha finalmente dato una data di uscita per la sua versione Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct Partners Showcase. Il titolo Disney, che combina il meglio dei simulatori con giochi rilassati, sta facendo il salto sulla nuova piattaforma di Nintendo. Anche se questa versione è già stata confermata, ora finalmente sappiamo il giorno in cui potremo giocare alla versione migliorata di questo adorabile gioco: il 25 marzo.

Con questo titolo farete il salto su Nintendo Switch 2?