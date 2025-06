Disney Dreamlight Valley è in arrivo su Switch 2

HQ

Naturalmente, nessuna console Nintendo è completa senza Animal Crossing. Ma... Nulla del genere è stato ancora annunciato per il Switch 2, anche se siamo sicuri che arriverà, alla fine.

Ciò non significa che manchino grandi simulatori di vita per la console, però. Ora viene annunciato tramite Instagram che Disney Dreamlight Valley è in arrivo sulla piattaforma, confermando che anche la versione originale da Switch funziona senza problemi:

"Siamo felici di annunciare che la versione per Nintendo Switch di Disney Dreamlight Valley è compatibile con Nintendo Switch 2!

"Restate sintonizzati per ulteriori informazioni su una versione Nintendo Switch 2 del gioco."

Speriamo di non dover aspettare troppo a lungo per una versione aggiornata, che è una bella consolazione in attesa del Animal Crossing che non vediamo l'ora, giusto?