Disney è diventata così ossessionata dai crossover dopo Kingdom Hearts che ha quasi approvato un picchiaduro in stile Super Smash Bros

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Se qualcuno provasse a proporre Kingdom Hearts oggi, probabilmente non verrà realizzato, visto il modo in cui Disney è così protettiva verso la sua proprietà intellettuale. Anche al momento della prima creazione del gioco, c'era molto da convincere. Tuttavia, una volta che tutti hanno visto quanto fosse popolare il gioco, Disney apparentemente ha attraversato una sorta di fase crossover.

Parlando con Time Extension, l'ex concept artist Disney Interactive Ken Christiansen ha spiegato che questa ossessione avrebbe potuto, a un certo punto, portare a un picchiaduro in stile Super Smash Bros. "Dato che Kingdom Hearts ha già un po' rotto quello schema, i produttori dicevano: 'Ehi, e se dicessimo che sono action figure e prendessimo un po' lo stesso concetto di Toy Story, ma li facciamo combattere tra loro?' Poi potremmo avere tutte queste action figure di personaggi Disney di Tarzan, Il Re Leone e Il pianeta del tesoro, e potrebbe essere una specie di Smash Brothers. Il titolo di quel concept era Disney's Action Figure Face Off", ha detto Christiansen.

Christiansen ha poi spiegato che per Disney, proporre un gioco richiedeva "enormi tavole di presentazione con arte ovunque." Apparentemente questo era per permettere ai dirigenti di visualizzare esattamente cosa significasse giocare. Questo ha incantato alcuni, ma Action Figure Face Off della Disney non ha ricevuto lo stesso trattamento. È stato abbandonato dopo aver raggiunto la fase di prototipo. Invece, Disney è tornata a concentrarsi su progetti più sicuri, come i collegamenti a film e serie TV.