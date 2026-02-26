Gamereactor

Disney e Formula 1 annunciano una partnership con Webtoon, merchandising ed esperienze

Compraresti il Topolino con il peluche della divisa F1?

La Formula 1 e la Disney sono probabilmente due cose che la maggior parte delle persone non associerà l'una all'altra, ma letteralmente tutto conta se l'obiettivo è rendere la F1 il più attraente possibile per i fan americani: la serie Netflix, il film di Apple e ora il merchandising Disney. La partnership tra Disney e F1 è stata annunciata, o meglio detto, annunciata che continuerà dopo il debutto della campagna "Fuel the Magic " al Gran Premio di Las Vegas nel novembre 2025.

Questa campagna includerà esperienze più immersive, simili a quelle fatte lo scorso novembre, durante la gara del weekend a Las Vegas, con uno spettacolo ispirato a Topolino alle Fontane del Bellagio, a partire dalle gare di apertura in Australia (6-8 marzo) e in Messico (13-15 marzo), durante i weekend del Gran Premio. Ecco il calendario completo della F1 2026.

Per i fan che guardano da casa, la collaborazione significherà anche portare episodi di Webtoon, una serie a fumetti verticali esclusive per le piattaforme di Webtoon, a partire dal 6 marzo, con nuovi episodi ogni Gran Premio, fondendo i personaggi Disney nel mondo della F1.

E merchandising speciale, inclusi articoli specifici per la gara come magliette e cappelli, saranno venduti nei negozi pop-up, e alcuni anche nel F1 Store online. Il Topolino in uniforme di F1 sarà disponibile inizialmente solo in Australia, con un lancio globale previsto per la fine dell'anno.

Cosa ne pensi di quei prodotti Disney x Formula 1? Sei interessato a qualcuno di loro?

