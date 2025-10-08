Disney firma un enorme accordo a sette cifre per i diritti di Impossible Creatures libri

Abbiamo trovato il nuovo Harry Potter? La Disney sembra pensarla così, dato che ha stipulato un accordo a sette cifre per acquisire i dirittiImpossible Creatures della serie di Katherine Rundell. La Disney ha vinto un'asta contro altri grandi studi come Warner Bros. e Netflix per inchiodare una nuova IP con un appeal di massa e una grande possibilità di essere un enorme franchise in arrivo.

La serie Impossible Creatures di Rundell si concentra su due bambini che viaggiano attraverso isole magiche per salvare le creature dal male. Finora, solo due dei cinque libri previsti sono stati pubblicati, ma già Rundell è diventato un nome familiare nella narrazione per bambini. Secondo Deadline, è la prima autrice britannica per bambini dai tempi di J.K. Rowling a raggiungere immediatamente il primo posto nelle classifiche dei libri per bambini nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Con più di 4 milioni di copie già vendute, è chiaro che Impossible Creatures ha impressionato un vasto pubblico anche se non ha ancora concluso la sua saga. Rundell prevede anche che ci siano spin-off, prequel e altro in questo franchise, e adatterà una sceneggiatura dei primi due libri come parte di questo accordo Disney.

Potremmo presto vedere lo spettacolo revival di Harry Potter andare testa a testa con una nuova IP?