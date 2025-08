Disney ha pianificato e lanciato un forte utilizzo dell'intelligenza artificiale nel remake live-action di Vaiana, Tron: Ares

HQ

La Disney aveva pianificato e lanciato l'uso massiccio dell'intelligenza artificiale in due dei suoi più grandi film in uscita, Tron: Ares e il remake live-action di Vaiana. Un nuovo rapporto mostra che il mouse è ancora fortemente investito nell'utilizzo della nuova tecnologia non collaudata dove può.

Secondo il rapporto, che proviene dal Wall Street Journal, i dirigenti della Disney hanno lanciato l'idea che ci fosse un personaggio generato dall'intelligenza artificiale in Tron: Ares, che avrebbe agito come spalla per il personaggio di Jeff Bridges. L'idea è stata scartata a causa di preoccupazioni relative all'ottica e ha attirato una cattiva pubblicità.

Un altro piano era quello di mettere la faccia di Dwayne Johnson sul corpo di un altro attore usando l'intelligenza artificiale per il remake live-action di Moana. Johnson apparentemente approvò il piano, ma non andò mai avanti a causa di problemi di dati e copyright.

Uno di questi giorni, sembra che un piano o una proposta non verranno scartati e vedremo un uso importante dell'intelligenza artificiale nei grandi film. Già, si sta insinuando sempre di più nei film che vediamo, quindi assicurati di tenerne d'occhio altri.