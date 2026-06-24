Disney ha quasi comprato Twitter a un "prezzo molto attraente", ma si è spaventata poco prima dell'accordo

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Viviamo ovviamente nella realtà in cui Elon Musk ha comprato Twitter, l'ha trasformato in X e ha continuato praticamente come al solito con un altro nome e un servizio in abbonamento collegato. Tuttavia, avremmo potuto vedere la piattaforma social precedentemente nota come Twitter essere acquistata da un'azienda completamente diversa, dato che Bob Iger aveva puntato sull'acquisto da Jack Dorsey a un certo punto.

In un'intervista al Financial Times che ha ripercorso la sua lunga e leggendaria carriera alla Disney, l'ex CEO ha rivelato che il Mouse ha proposto un "prezzo molto allettante" per Twitter. Sembrava che le cose sarebbero andate avanti, ma Iger si sarebbe ritirato all'ultimo minuto, proprio la mattina dell'accordo.

A quanto pare, vedeva l'acquisto di Twitter e la sua trasformazione in una piattaforma di distribuzione globale per Disney come una "terribile distrazione." Apparentemente era in atto anche un accordo ancora più grande, che avrebbe potuto portare alla fusione tra Disney e Apple. "Ne abbiamo parlato internamente, e abbiamo avuto qualche conversazione con Apple, ma non è mai andata da nessuna parte," Iger ha aggiunto, aggiungendo che Apple non sembrava molto interessata a essere acquisita da parte della Disney.