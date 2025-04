Disney Illusion Island annunciato per PlayStation 5 e Xbox Series X/S

HQ

Proprio questa settimana siamo stati in grado di dirvi che sembrava che la Disney fosse in procinto di rilasciare il suo acclamato Disney Illusion Island per PlayStation 5 (e quindi probabilmente anche Xbox Series X/S), e ora questo è stato confermato in un nuovo trailer.

Il 27 giugno è la data della premiere, e questa versione include le espansioni Keeper Up, Mystery in Monoth, e anche un nuovo ciclo di DLC chiamato C.A.S.H. (il nome è reso più comprensibile dal fatto che Uncle Scrooge stesso è coinvolto). Uno dei motivi per cui Disney Illusion Island è stato così acclamato è che questa avventura platform supporta la modalità cooperativa in locale per un massimo di quattro persone, giocando Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck e il buon vecchio Goofy.

Dai un'occhiata al trailer di questa nuova versione qui sotto.