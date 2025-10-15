Disney Lorcana TCG ci trasforma in detective con Whispers in the Well

Anche se tendiamo a parlare di più del GCC Pokémon o di Magic: The Gathering, anche noi di Gamereactor siamo grandi fan della Disney, quindi aveva senso per noi interessarci anche al gioco di carte collezionabili ispirato all'universo animato dell'azienda di Topolino. Disney Lorcana TCG è stato rilasciato nell'estate del 2023 ed è ambientato in un regno immaginario in cui i giocatori evocano personaggi Disney (qui chiamati bagliori), che appaiono sia in forme familiari che fantastiche. Come potete immaginare, le possibilità di set, temi e combinazioni tendono ad essere infinite, e Ravensburger, che pubblica il gioco, ha ora preparato un set molto speciale per celebrare l'autunno.

Si tratta di Whispers in the Well, un insieme di mistero, intrighi e divertimento inquietante. Judy Hopps e Nick Wilde, la coppia di poliziotti di Zootropolis, dovrà risolvere un mistero che coinvolgerà anche gli IP di The Black Cauldron e Gargoyles, anch'essi al loro debutto in Lorcana. Comporta anche l'aggiunta di Whispers, che sono un tipo di bagliore che non è completamente formato. Beneficiano della nuova meccanica Boost per scatenare nuove abilità o renderle più forti. Per potenziare un Sussurro, i giocatori devono posizionare le carte del loro mazzo sotto la carta. Per tutti i dettagli e uno sguardo a tutti i nuovi personaggi Lorcana, non perdetevi l'episodio speciale di Lorecast.

"È davvero emozionante lavorare su un set di carte come Whispers in the Well con così tanti meravigliosi barlumi Disney incorporati nel gioco", ha dichiarato Shane Hartley, vicepresidente creativo di Ravensburger per Disney Lorcana TCG. "Volevamo evocare la sensazione di un detective alla ricerca di indizi tra i sussurri degli abissi, e le illustrazioni di questo set ci riescono davvero!"

Disney Lorcana TCG: Whispers in the Well sarà disponibile in occasione di eventi di pre-release nei negozi di giochi specializzati il 7 novembre e in tutto il resto il 14 novembre, e i preordini per i set sono ora aperti.