Disney non ha ancora recuperato investimenti in Disneyland Paris dopo 30 anni

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In un arco di 30 anni, Disney ha investito 4,2 miliardi di dollari in Disneyland Paris, e si potrebbe pensare che sarebbe un'impresa redditizia dato che il resort è il miglior avamposto internazionale secondo una nuova analisi (tramite The Guardian).

Ma anche così, Disney non ha ancora recuperato questo investimento. L'analisi mostra che i ricavi nell'anno fiscale 2025 hanno raggiunto un record di 4 miliardi di dollari e il reddito operativo è salito a 304 milioni di dollari.

Allora perché Disney non ha ancora recuperato i propri investimenti? L'analisi afferma che il finanziamento originale continua a essere un problema. La maggior parte dei lavori di costruzione nel 1992 fu finanziata tramite debiti di prestito piuttosto che con i soldi della Disney, e furono avvertiti già l'anno successivo che la struttura finanziaria dei prestiti minacciava la sopravvivenza dell'azienda.

Anche l'affluenza non è sempre stata così alta, dato che il parco ha dato priorità all'inglese rispetto al francese e ha prezzi alti dei biglietti.

Nonostante ciò, si prevede che il parco raggiungerà il pareggio e recupererà i grandi investimenti che Disney ha fatto nel parco.