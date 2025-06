Disney rilascia la mappa galattica ufficiale di Star Wars

HQ

Che aspetto ha effettivamente la galassia Star Wars su una mappa tracciata? Disney e Lucasfilm hanno finalmente risposto a questa domanda debuttando con una mappa 2D che raffigura i molti, molti pianeti e mondi menzionati nella tradizione Star Wars, il tutto mentre tracciano anche la loro posizione nei rispettivi territori della galassia.

La mappa si basa su una pagina originariamente creata per un libro di accompagnamento del 2009, ma questa mappa è interattiva, può essere manipolata e spostata e viene persino fornita con un collegamento a un'enorme appendice che diventerà utile per i fan che cercano di determinare la posizione di un rispettivo pianeta. Il problema è che l'appendice è lunga 59 pagine ed elenca due colonne di informazioni planetarie per pagina, il che significa che probabilmente ci sono oltre 6.400 pianeti elencati...

Inutile dire che si tratta di un pezzo di cartografia complessa, e se volete dare un'occhiata, andate qui, con l'appendice qui.