Disney ritira più di una dozzina di giochi da Steam
Pirati dei Caraibi, Star Wars e diversi film d'animazione iconici hanno visto i loro giochi collegati rimossi da Steam.
Probabilmente non ci sono molte persone che aspettavano fino ad ora per giocare al videogioco Bolt, ma se speravi di prendere qualche titolo legato ai film Disney su Steam, purtroppo il Mouse ha ritirato 15 giochi dalla piattaforma PC. In un'epoca in cui il PC è visto come un centro per la conservazione dei vecchi giochi, questo non gli impedisce di perdere titoli dimenticati e giochi di un'epoca passata.
Come rilevato da Polygon, i 15 giochi che non sono più disponibili sul negozio di Valve sono i seguenti:
- Musical Liceale 3
- Coraggioso: Il videogioco
- Bullone
- Il pianeta del tesoro Disney: La battaglia di Procyon
- L'Alice nel Paese delle Meraviglie della Disney
- Chicken Little
- Intrecciati
- G-Force
- Disney Universe
- Principessa Disney: La mia avventura fiabesca
- Pirati Disney dei Caraibi: Alla fine del mondo
- Il pianeta delle scimmie: L'ultima frontiera
- Star Wars: Ribellione
- Star Wars: Forze Oscure
- Fuorilegge + Una manciata di missioni
Alcuni di questi giochi, come Outlaws e Star Wars: Dark Forces, stanno scomparendo probabilmente perché hanno un remaster brillante che la gente può giocare. Per quanto riguarda gli altri, si sospetta che le loro rimozioni siano dovute a una questione di licenza. I vecchi giochi basati su film e serie sono un po' più difficili da tenere a disposizione a causa delle licenze. La maggior parte dei giochi elencati sopra era l'epoca in cui le uscite fisiche erano ancora il modo principale per acquistare, quindi se hai una vecchia Xbox o PlayStation, puoi cercare questi giochi su un'altra piattaforma.