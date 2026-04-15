Disney ritira più di una dozzina di giochi da Steam

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Probabilmente non ci sono molte persone che aspettavano fino ad ora per giocare al videogioco Bolt, ma se speravi di prendere qualche titolo legato ai film Disney su Steam, purtroppo il Mouse ha ritirato 15 giochi dalla piattaforma PC. In un'epoca in cui il PC è visto come un centro per la conservazione dei vecchi giochi, questo non gli impedisce di perdere titoli dimenticati e giochi di un'epoca passata.

Come rilevato da Polygon, i 15 giochi che non sono più disponibili sul negozio di Valve sono i seguenti:



Musical Liceale 3



Coraggioso: Il videogioco



Bullone



Il pianeta del tesoro Disney: La battaglia di Procyon



L'Alice nel Paese delle Meraviglie della Disney



Chicken Little



Intrecciati



G-Force



Disney Universe



Principessa Disney: La mia avventura fiabesca



Pirati Disney dei Caraibi: Alla fine del mondo



Il pianeta delle scimmie: L'ultima frontiera



Star Wars: Ribellione



Star Wars: Forze Oscure



Fuorilegge + Una manciata di missioni



Alcuni di questi giochi, come Outlaws e Star Wars: Dark Forces, stanno scomparendo probabilmente perché hanno un remaster brillante che la gente può giocare. Per quanto riguarda gli altri, si sospetta che le loro rimozioni siano dovute a una questione di licenza. I vecchi giochi basati su film e serie sono un po' più difficili da tenere a disposizione a causa delle licenze. La maggior parte dei giochi elencati sopra era l'epoca in cui le uscite fisiche erano ancora il modo principale per acquistare, quindi se hai una vecchia Xbox o PlayStation, puoi cercare questi giochi su un'altra piattaforma.