Disney+ rivela i nomi degli episodi della seconda stagione Percy Jackson and the Olympians

Disney+ non ha in programma una grande selezione di nuove aggiunte per dicembre 2025 (anche se ci aspettiamo che Tron: Ares cambi un po' questo elemento), ma una delle novità effettive in arrivo è la seconda stagione di Percy Jackson and the Olympians. Inizierà la trasmissione in streaming il 10 dicembre e, con l'arrivo di questa programmazione, ora sono stati condivisi i nomi degli episodi per la prossima stagione.

La stagione si estenderà su otto episodi e inizierà con una prima puntata di due episodi, prima di nuovi capitoli ogni settimana successiva. Questo dovrebbe significare che la seconda stagione terminerà il 21 gennaio. Per quanto riguarda i nomi degli episodi, sono i seguenti.



Gioco a Dodgeball con i Cannibali



Attacco dei Piccioni Demoniaci



Saliamo a bordo della Principessa Andromeda



Clarisse fa saltare tutto in aria



Facciamo il check-in alla Spa & Resort di C.C.



Nessuno prende il vello



Affondo con la nave



Il vello fa la sua magia troppo bene



Qui sotto potete vedere un trailer della prossima stagione, per assaggiare cosa offrirà.