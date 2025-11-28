Disney+ rivela i nomi degli episodi della seconda stagione Percy Jackson and the Olympians
Lo show torna il 10 dicembre.
Disney+ non ha in programma una grande selezione di nuove aggiunte per dicembre 2025 (anche se ci aspettiamo che Tron: Ares cambi un po' questo elemento), ma una delle novità effettive in arrivo è la seconda stagione di Percy Jackson and the Olympians. Inizierà la trasmissione in streaming il 10 dicembre e, con l'arrivo di questa programmazione, ora sono stati condivisi i nomi degli episodi per la prossima stagione.
La stagione si estenderà su otto episodi e inizierà con una prima puntata di due episodi, prima di nuovi capitoli ogni settimana successiva. Questo dovrebbe significare che la seconda stagione terminerà il 21 gennaio. Per quanto riguarda i nomi degli episodi, sono i seguenti.
- Gioco a Dodgeball con i Cannibali
- Attacco dei Piccioni Demoniaci
- Saliamo a bordo della Principessa Andromeda
- Clarisse fa saltare tutto in aria
- Facciamo il check-in alla Spa & Resort di C.C.
- Nessuno prende il vello
- Affondo con la nave
- Il vello fa la sua magia troppo bene
Qui sotto potete vedere un trailer della prossima stagione, per assaggiare cosa offrirà.