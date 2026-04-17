Disney rivela le star principali per il prossimo film d'animazione, Hexed

Il 2026 è un anno enorme per Disney e l'animazione, dato che abbiamo già potuto vedere Hoppers, ma l'estate porterà Toy Story 5, e oltre a questo sappiamo che la grande prima autunnale sarà Hexed.

In realtà non sappiamo ancora molto su Hexed, dato che Disney è stata sorprendentemente riservata riguardo al progetto, ma forse presto questo cambierà. Lo diciamo perché durante il CinemaCon, Disney ha confermato il cast principale del progetto, sottolineando che sia Hailee Steinfeld che Rashida Jones sono a bordo.

Steinfeld interpreterà un personaggio chiamato Billie e Jones diventerà Alice, entrambe senza dubbio ruberanno la scena quando Hexed arriverà nelle sale il 25 novembre, rendendo il weekend del Ringraziamento un grande arrivo insieme a Focker-In-Law, che ha appena ricevuto anche il suo primo trailer.

Per quanto riguarda ciò che Hexed significa che segue un adolescente impacciato e la loro madre insolita che scoprono che la loro stranezza potrebbe in realtà essere poteri magici. Naturalmente, questo conduce la coppia in una folle avventura in un regno magico nascosto.

Aspettatevi presto altre informazioni da Hexed, ora che il cast principale è stato confermato.