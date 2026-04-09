Disney segnalato per licenziamento di 1.000 dipendenti

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Sentire parlare di aziende di intrattenimento che licenziano personale al giorno d'oggi, dato che sia il settore dei videogiochi che quello di film/TV si stanno muovendo per ridurre la forza lavoro e per ridurre i costi. Nemmeno Disney è al sicuro da questa tendenza.

Secondo Variety, è stato riportato che Disney sta per licenziare circa 1.000 dipendenti, con questo cambiamento che sembra che influenzerà in gran parte il reparto marketing del colosso della produzione.

Disney non ha ancora confermato né smentito questa notizia, ma va detto che anche 1.000 dipendenti sono un po' una goccia nell'oceano per Disney, che impiega 231.000 dipendenti a tempo pieno e part-time in tutto il pianeta. Quello che sembra essere vero è che questa è una delle prime mosse del nuovo CEO Josh D'Amaro, che ha preso il posto di Bob Iger poche settimane fa, il 18 marzo.

L'ultimo grande periodo di licenziamenti per Disney è stato nel 2023, quando il colosso dell'intrattenimento ha deciso di eliminare fino a 7.000 ruoli.

Non è chiaro cosa significhi questo per la produzione Disney in futuro, ma se i licenziamenti mirano principalmente al marketing, dovrebbero avere un impatto minore sulla qualità e sul numero di film, TV e altri prodotti di intrattenimento prodotti dalla Disney.