Disney si impegna in una relazione "prima nel suo genere" con ITV per far crescere il pubblico di entrambe le società L'iniziativa vedrà i contenuti Disney+ su ITVX nel Regno Unito e viceversa.

HQ La Disney sembra aver ideato una nuova interessante iniziativa per far crescere ulteriormente il suo pubblico Disney+. Nel Regno Unito, ha avviato una relazione con l'emittente ITV, un accordo che vedrà lo streamer condividere i suoi contenuti originali con l'emittente e viceversa. Considerato come una "relazione strategica unica nel suo genere", l'accordo vedrà alcuni frammenti di contenuti Disney+ resi disponibili sulla piattaforma ITVX, il tutto mentre i contenuti ITVX arriveranno anche su Disney+. Entrambi gli esempi dell'altra piattaforma sono considerati un "Taste of... ", e vedremo che questo diventerà realtà già la prossima settimana. Dal 16 luglio, l'accordo prenderà forma e gli spettatori del Regno Unito potranno sperimentare una "selezione curata e regolarmente aggiornata di spettacoli e film di successo di Disney+ e ITVX sarà disponibile per gli spettatori su entrambe le piattaforme". Per quanto riguarda cosa aspettarsi inizialmente, i contenuti ITVX su Disney+ includono quanto segue:

Il signor Bates contro l'ufficio postale



Una spia tra amici



Isola dell'amore



Sforzo



Vera



Karen Pirie



Il prezzo della perfezione



Il Club dell'1%

I contenuti Disney+ su ITVX, invece, comprenderanno:

L'Orso



Andor



Solo omicidi nell'edificio



Le vite segrete delle mogli mormoni



I Kardashian



Lilo & Stitch: La serie



Phineas & Ferb

Nessuno dei due Taste of richiederà costi aggiuntivi, poiché i contenuti ITVX saranno disponibili come parte dell'abbonamento Disney+ e viceversa, il che significa che potrai guardare Andor per uno senza dover spendere un centesimo...