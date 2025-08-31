Disney svela Hexed

La Disney ha alzato il sipario sul suo prossimo grande film d'animazione: Hexed. Il film è stato presentato durante l'affollato D23 Expo e ha ricevuto una calorosa risposta sia dai fan che dai partecipanti del settore.

Il progetto è diretto dai registi veterani della Disney Josie Trinidad e Byron Howard Hand, i cui curriculum includono Zootropolis e Ralph Spacca Internet, così come Encanto e l'imminente Moana 2.

Il produttore Jared Bush descrive la storia come una miscela di magia e peso emotivo: un racconto sull'abbracciare le differenze e su come le famiglie le affrontano insieme. I primi concept art e il vivace logo del film rivelano un colorato mondo fantasy che ricorda Encanto e Raya e l'ultimo drago.

Hexed sarà presentato in anteprima nelle sale a novembre del prossimo anno. La Disney ha anticipato la premessa del film come segue:

"In arrivo nelle sale nell'autunno del 2026,Hexed Disney è un nuovissimo film originale che segue un adolescente goffo e sua madre di tipo A, che scoprono che ciò che lo rende insolito potrebbero essere solo poteri magici che sconvolgeranno le loro vite - e un mondo segreto di magia - sottosopra".

Con la magia, il dramma familiare e un'esplosione di colori Disney, Hexed potrebbe diventare il prossimo fenomeno animato dello studio.