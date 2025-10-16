Disney+ svela il primo trailer della realizzazione del documentario Avatar

Avatar: Fire & Ash è solo un paio di mesi di distanza, ma se vuoi viaggiare su Pandora un po' prima e non ti dispiace vedere persone con puntini sul viso invece di alieni blu, allora ti consigliamo di dare un'occhiata Fire And Water: Making The Avatar Films il mese prossimo.

E' stato proprio la scorsa settimana che Zoe Saldaña ha parlato dell'idea di un documentario su Avatar, e o sapeva più di quanto lasciasse intendere, o James Cameron ha deciso di buttare giù questa cosa in modo incredibilmente veloce.

Il trailer della docuserie, che potete vedere qui sotto, mostra in gran parte filmati della realizzazione del secondo film di Avatar, La via dell'acqua. Speriamo che ci siano anche alcuni filmati dell'opera originale, solo per mostrare come la tecnologia che dà vita a Pandora sia cambiata nel tempo.

Fire And Water: Making The Avatar Films debutta su Disney+ il 7 novembre.