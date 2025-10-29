Disney+ termina la sua partnership con la BBC oltre Doctor Who

HQ

Sono stati anni difficili per Doctor Who. Considerato lo show di fantascienza più longevo con quasi 40 stagioni a suo nome da quando è iniziato nei primi anni '60, il pubblico moderno non si sta allineando con lo show allo stesso modo dei fan più anziani. È ancora popolare, ma non così iconico come una volta, il che sembra essere stato portato in parte alla decisione di Disney+ di porre fine alla sua partnership con il BBC durante lo show.

In una dichiarazione, è confermato che non dovremmo più aspettarci che il gigante dello streaming aiuti a produrre e distribuire Doctor Who in tutto il mondo, una decisione che senza dubbio avrà un impatto sui fan internazionali ma non impedirà al BBC di realizzare lo spettacolo e portarlo almeno al pubblico del Regno Unito.

Ci è stato detto che dovremo aspettare un bel po' di tempo prima che Doctor Who torni poiché lo spettacolo è pronto per uno speciale natalizio nel 2026, scritto dallo showrunner di lunga data Russell T Davies. Per quanto riguarda ciò che segue, tutto ciò che ci viene detto è che il BBC è "pienamente impegnato nello show e annuncerà i piani per la prossima serie a tempo debito".

Da qui allo speciale natalizio del 2026, possiamo aspettarci l'episodio di The War Between the Land and Sea in arrivo a BBC One e iPlayer (non è chiaro sulla più ampia distribuzione internazionale) entro la fine dell'anno, oltre a una serie animata anche per bambini piccoli.

Parlando di questi cambiamenti, il direttore del drama diBBC, Lindsay Salt, ha spiegato: "Vorremmo ringraziare Disney+ per essere stati fantastici partner e collaboratori globali nelle ultime due stagioni e per l'imminente The War Between the Land and the Sea. La BBC rimane pienamente impegnata in Doctor Who, che continua ad essere uno dei nostri drammi più amati, e siamo lieti che Russell T Davies abbia accettato di scriverci un altro spettacolare speciale natalizio per il 2026. Possiamo assicurare ai fan che il Dottore non andrà da nessuna parte, e annunceremo i piani per la prossima serie a tempo debito, il che garantirà che il TARDIS rimanga al centro della BBC".

