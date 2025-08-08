Disney+ trasmetterà LaLiga nel Regno Unito e in Irlanda, ma c'è un problema

HQ

LaLiga 2025/26 sta per iniziare, manca solo una settimana all'inizio, e i fan nel Regno Unito e in Irlanda avranno una nuova casa per guardarla. Disney ha appena annunciato che la piattaforma offrirà la massima divisione spagnola per i prossimi tre anni, senza alcun costo aggiuntivo, a partire dal 16 agosto 2025.

Tuttavia, non tutte le partite saranno trasmesse. Sembra che sarà solo una partita a settimana, quella del sabato sera. La prima partita che trasmetteranno è Valencia CF contro Real Sociedad sabato. La settimana successiva sarà Getafe-Barcellona.

Ciò significa che se vuoi seguire le partite ogni settimana e vedere Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold, dovrai comunque seguirli su Premier Sports. Si tratta, tuttavia, di un altro passo verso l'offerta di sport in diretta attraverso piattaforme di intrattenimento in abbonamento: Netflix lo fa già frequentemente e Disney+ offrirà presto la Women's Champions League in tutta Europa.

L'abbonamento Disney+ più economico nel Regno Unito, di £ 4,99 al mese, includerà già LaLiga, che è in netto contrasto con i prezzi che LaLiga ha in Spagna, che viene offerto solo in pacchetti con banda larga mensile con Movistar o Orange, o tramite DAZN (30 euro al mese e solo cinque partite sono incluse ogni giornata).