Disney Villains Cursed Café sia annunciato che rilasciato

Una delle sorprese dell'odierno Nintendo Direct è stato Disney Villains Cursed Café, un nuovo gioco in cui si assume il ruolo di un "pozionista". Allora, cos'è questo? Beh, a quanto pare si tratta di un barista di pozioni e, come suggerisce il titolo, si lavora in un Cursed Café apparentemente fatiscente, frequentato da iconici cattivi Disney in una veste leggermente più moderna - ci piace particolarmente il nuovo look di Gaston e Hook.

Suona strano? Lo è, ma in realtà sembra piuttosto divertente e sembra molto simile a VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action. In realtà abbiamo un trailer piuttosto carino che spiega rapidamente la premessa, e Nintendo e Disney hanno anche preso in prestito un trucco che Microsoft ama usare in questi giorni, offrendo un cosiddetto lancio stealth... Quindi, il gioco non solo è stato annunciato oggi, ma anche rilasciato.