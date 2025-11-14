Disney vuole creare strumenti di intelligenza artificiale per consentire alle persone di realizzare i propri cortometraggi Disney

HQ

L'idea di lasciare che l'intelligenza artificiale crei i nostri film, giochi e musica è stata un argomento caldo per molto tempo. L'IA può senza dubbio fare la maggior parte di queste cose, ma tutto ciò che ha imparato si basa su ciò che altri hanno creato, e molti credono che sia quindi incapace di fare cose nuove e inventive, ma piuttosto, a lungo termine, di modificare solo il lavoro degli altri.

Ecco perché c'è molto scetticismo sulla cosiddetta IA generativa, ma un'azienda che non sembra particolarmente contraria è la Disney. Attualmente stanno esplorando come utilizzarlo in vari modi e nel loro ultimo rapporto trimestrale (grazie, The Hollywood Reporter), apprendiamo che ciò include la possibilità per gli utenti di creare i propri contenuti Disney e condividerli con gli altri. Il CEO Bob Iger spiega il pensiero alla base di questo:

"L'altra cosa di cui siamo davvero entusiasti, che l'intelligenza artificiale ci darà la possibilità di fare, è fornire agli utenti di Disney+ un'esperienza molto più coinvolgente, inclusa la possibilità per loro di creare contenuti generati dagli utenti e di consumare contenuti generati dagli utenti, per lo più in formato breve, da altri".

La Disney è nota per proteggere ferocemente tutti i suoi marchi e raramente permettere ad altri di usarli. Ma finché lo facciamo sulla loro piattaforma, non hanno problemi con le persone che inventano ogni sorta di cose usando i loro marchi.

Sembra probabile che possiamo aspettarci un futuro in cui i social media saranno inondati di video con Paperino, la troupe di Toy Story e Ralph Spaccatutto che vengono abusati a morte mentre seminano il caos in video che gli stessi creatori pensano siano la cosa più divertente dopo il pane a fette.