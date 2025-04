Disneyland Paris annuncia un nuovo parco a tema con le giostre Il Re Leone e Up

HQ

Disneyland Paris ha risposto all'annuncio di Universal di un enorme parco a tema nel Regno Unito con una serie di annunci riguardanti il loro "nuovo" parco a tema presso il resort francese. Il Walt Disney Studios Park, il parco secondario del resort aperto nel 2002, sarà rinominato l'anno prossimo con un nuovo nome, Disney Adventure World, e un'espansione che raddoppierà le sue dimensioni e aggiungerà nuove giostre e spettacoli.

L'attuale parco ha giostre popolari come The Twilight Zone, Tower of Terror, Ratatouille, Crush Coaster basato su Alla ricerca di Nemo e l'Avengers Campus con giostre basate su Spider-Man e Captain Marvel. Tuttavia, è piccolo, affollato e manca degli ospiti magici che ci si aspetta dalla Disney. Ma dal 2026, quando Disney Adventure World aprirà, avrà un nuovo lago per gli spettacoli notturni e World of Frozen, una nuova terra con un giro in barca e ristoranti.

Annunciato la scorsa settimana, Disney Adventure World avrà anche un giro in altalena basato su Up della Pixar, accanto a un giro in tazza da tè basato su Rapunzel. E in futuro (probabilmente nel 2027, ma non è stata data alcuna data) un giro in barca basato su Il Re Leone (il classico animato del 1994), con tre drop da brivido, animatronics e colonna sonora.

Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris, ha dichiarato di aver reinventato oltre il 90% delle offerte del parco dal suo debutto nel 2002... anche se è giusto dire che il parco è stato costruito esclusivamente per motivi contrattuali con il governo francese, con un budget e una scadenza molto limitati, e si è visto: è stato considerato il peggior parco di tutta la catena.

Nel 2026 potrebbe cambiare radicalmente con nuove giostre, più spazio e un'atmosfera più rilassante, ma già a partire da quest'anno il 15 maggio con la riapertura di World Premiere, l'area coperta del parco con negozi e ristoranti, che è stata ridecorata ispirandosi a Hollywood negli anni '20.

