Disneyland Paris conferma l'apertura della giostra Frozen e il rebranding nella primavera del 2026

HQ

L'evento Destination Disney 23 ha deluso i fan della Disney non avendo molto in termini di novità sui parchi a tema. Tuttavia, per i fan di Disneyland Paris, il resort più spesso dimenticato e trascurato dall'azienda, ha portato la buona notizia che World of Frozen, la nuova espansione basata sul film d'animazione del 2013 con una nuova giostra, aprirà nella primavera del 2026.

World of Frozen aprirà nel parco secondario del resort, quello che dal 2002 è noto come Walt Disney Studios Park. Quando Frozen aprirà nel 2026, il parco sarà rinominato in Disney Adventure World, distogliendo l'attenzione dalla "magia dell'industria cinematografica" e concentrandosi sulla sua collezione di terre a tema, che già includono Marvel (Avengers Campus ) e Pixar (Toy Story, Ratatouille), e crescerà in futuro (si spera nel 2027) con l'apertura di una giostra basata su Il Re Leone.

L'apertura della terra di Frozen porterà anche alcune nuove giostre, tra cui un tema di giostra volante perUp la Pixar, e un nuovo viale e lago che raddoppieranno le dimensioni del parco attualmente piccolo e angusto. Il 2026 sarà un buon anno per visitare il resort Disneyland Paris.

Annuncio pubblicitario: