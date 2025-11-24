Disneyland Paris rivela la data di apertura della sua più grande espansione finora con Frozen

HQ

Il resort Disneyland Paris ha annunciato la data di apertura della sua più grande espansione finora: World of Frozen e Adventure Bay, che quasi raddoppieranno le dimensioni del Walt Disney Studios Park, il parco a tema secondario del resort francese. Anche quel parco cambierà nome: dal 29 marzo 2026 sarà conosciuto come Disney Adventure World.

L'espansione prevede una gita in barca ispirata a Frozen, alcune attrazioni più piccole e un enorme lago che ospiterà nuovi spettacoli.

Grande investimento per un parco a tema che ha perso la sua identità

Il rebranding segue molti anni di ristrutturazioni e sostituzioni del Walt Disney Studios Park, ampiamente considerato da molti appassionati Disney il peggior parco a tema Disney al mondo, dato che aveva pochissime attrazioni o tematizzazioni immersive quando ha aperto nel 2002, apparentemente costruito solo per adempiere a un obbligo contrattuale con il governo francese.

Annuncio pubblicitario:

Dall'anno di apertura rimane solo una piccola attrazione in stile Dumbo (basata su Aladdin): sono state aggiunte nuove giostre come The Twilight Zone: Tower of Terror, Rataouille, Toy Story Land e un paio di attrazioni Marvel Avengers. L'apertura di Il Mondo di Frozen nel marzo 2026 conferma il completo cambiamento di identità del parco: da un parco basato sulla "magia dei film" a una collezione di terreni e giostre basati su proprietà Disney.

Dopo Frozen, in futuro sarà aperta una nuova attrazione acquatica per Il Re Leone. Un Landa di Star Wars fu anch'esso scartato dai piani iniziali. Visiterai Disneyland Paris e la nuova attrazione Frozen al Disney Adventure World il prossimo anno?

Annuncio pubblicitario: