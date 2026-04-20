Disney's Infinity Vision promette di essere l'esperienza cinematografica premium definitiva Infinity Vision è una nuova certificazione per i cinema premium di grande formato (PLF) e promette "le esperienze cinematografiche più grandi, luminose e immersive".

HQ La Walt Disney Company ha annunciato Infinity Vision, definendolo l'esperienza cinematografica premium definitiva. Si tratta di una nuova certificazione per il pubblico per sapere quali "auditorium offrono le esperienze cinematografiche più grandi, luminose e immersive". Per ottenere questa nuova certificazione, gli auditorium devono soddisfare i seguenti standard tecnici.

"I grandi schermi per la massima scala



Proiezione laser per una luminosità e una nitidezza superiori



Formati audio premium per un suono completamente immersivo"

Queste specifiche non sono così specifiche, ma secondo Disney, "oltre 75 PLF [Premium Large Format] nazionali e 300 globali attualmente disponibili per i consumatori", e la parola "domestica" ovviamente significa all'interno degli Stati Uniti. La certificazione Infinity Vision rende semplice per i consumatori trovare auditorium certificati durante l'acquisto dei biglietti. Potrebbe anche significare prezzi più alti per questi biglietti? Dobbiamo solo aspettare e vedere.