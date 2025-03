Disney's Snow White

HQ

Le polemiche che circondano l'ultimo film di Biancaneve della Disney sono state molte e impietose. A parte i commenti controversi delle star e il fatto che il film sia stato accusato di seguire una sorta di agenda woke, la Disney ha generalmente avuto difficoltà a convincere i suoi fedeli fan con i suoi remake live action. I loro remake poco brillanti non sono riusciti a convincere per anni, e prima ancora che Biancaneve uscisse, è diventato il pane quotidiano dei creatori di YouTube che si sono nutriti della costante negatività.

Tuttavia, molto poco di questo dispetto ha trovato la sua strada nel film. In effetti, il circo mediatico che fa notizia è molto più interessante del film stesso, che purtroppo è solo un'altra voce di una lunga serie di remake Disney diffamati. Quasi vorrei che il film fosse stato più audace di quanto non sia in realtà, perché forse il film più controverso dell'anno non è altro che un innocuo film per bambini che nessuno ricorderà a lungo termine. La domanda è: piuttosto, quanto sia brutto il film al suo interno?

La Zegler offre una performance molto migliore rispetto alla sua co-protagonista Gal Gadot, che qui esagera con un errore.

Biancaneve è una reinterpretazione estesa del capolavoro animato di Walt Disney del 1937, che prende una semplice storia fiabesca e la riempie di idee più moderne e lungimiranti su come resistere all'ingiustizia. Tuttavia, il film di Biancaneve con Kristen Stewart lo ha già fatto nel 2012, quindi questo remake ha ben poco di nuovo da dire su questo punto. Sebbene il film sia tecnicamente più complicato in termini di trama, è anche più vuoto e senza fiato. La semplicità della fiaba e il messaggio di quanto lontano possa portarti la gentilezza sono qui oscurati dalla battaglia infantile del film tra il bene e il male, e a metà di questo film frondoso, la lunghezza inizia davvero a logorarti.

Rachel Zegler è in realtà decente come personaggio del titolo. La sua mascella inferiore ha certamente una strana vita propria in diverse scene, ma riesce a vendere il suo carattere innocente, che si è isolato dal dominio della matrigna e diventa presto un simbolo di libertà per il popolo oppresso. Zegler offre almeno un po' di fascino umano nel fango appiccicoso della CGI del film, qualcosa che Gal Gadot purtroppo non riesce a fare.

Mettiamola in questo modo: alcuni attori se la cavano con la loro performance comicamente brutta perché sanno benissimo di essere in un film di merda e lo fanno solo per lo stipendio, in un modo indulgente e consapevole. Gal Gadot non è uno di loro. È terribile nei panni dell'antagonista del film, che qui raggiunge livelli di melodramma decisamente imbarazzanti. Come piccolo gioiello, la Regina nel film originale di Walt Disney era materiale da incubo, ma in questo remake, la Regina è così parodistica che quel poco di eccitazione che il film avrebbe potuto avere svanisce. La sua canzone "All is Fair" è una recitazione eccessiva impazzita.

Biancaneve è un'interpretazione moderna 'aggiornata' pensata per non pestare i piedi a nessuno.

Parlando di canzoni, la colonna sonora non è molto entusiasmante. Non c'è niente di sbagliato nella composizione di Jeff Morrow, ma le nuove canzoni non si sposano bene con i classici remixati, che a loro volta suonano come produzioni di intelligenza artificiale sovraprodotte. Anche il nuovo materiale di Banj Pasek e Justin Paul manca di identità e personalità, facendo sì che le molte nuove canzoni suonino allo stesso modo e si fondano in un'unica colonna sonora generica. Almeno corrisponde alle immagini in stile Disneyland del film.

Una volta introdotti i nani, il film si trasforma in un semplice horror della valle inquietante che scoraggia più che affascinare. I nani sono ora chiamati "creature magiche", che possono usare la loro magia per identificare i diamanti nelle grotte. Non c'è alcun motivo per questo dettaglio, se non presumibilmente per evitare discussioni su piccole persone. Tuttavia, questi personaggi divertiranno i bambini più piccoli e i simpatici animali animati al computer li distrarranno dalla trama.

Se non è già chiaro, noi adulti abbiamo ben poco da prendere da questo film, così come c'è ben poco di cui entusiasmarsi. È una tipica reinterpretazione Disney con vernice sciatta, ma molto poco sotto la superficie. Allo stesso tempo, il film è più divertente dell'orribile La sirenetta e molto meno frustrante della recente interpretazione di Beuaty e la bestia. Ma mentre ci sono ancora alcune scene ragionevolmente solide, non hai bisogno di uno specchio magico per dirti che l'originale è ancora il più bello di tutti.