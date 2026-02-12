Disney's Snow White si trasforma in un incubo da 170 milioni di dollari

HQ

Disney è costretta a descrivere ingenti somme dopo che Biancaneve—il loro principale progetto live-action dell'anno scorso—non è riuscito a soddisfare le alte aspettative della compagnia. Secondo nuove informazioni di Forbes, il film ha fatto perdere alla compagnia almeno 170 milioni di dollari.

Come alcuni di voi ricorderanno, i costi di produzione sono saliti molto oltre il budget iniziale, e il film è riuscito a incassare solo 205 milioni di dollari—ben lontano dai costi di produzione stimati di 240-270 milioni.

In generale, le grandi case cinematografiche recuperano solo metà dei ricavi dei biglietti (dopotutto, anche cinema e distributori devono ricevere la loro quota), il che nel caso della Disney significava che hanno raccolto solo circa 103 milioni di dollari da Biancaneve. Questo era ben lontano da ciò che era necessario per coprire i sostanziosi costi di produzione.

Inoltre, la situazione non è stata aiutata da tutte le controversie intorno al film, che ora hanno portato Biancaneve a diventare uno dei pochi grandi fallimenti tra le redditizie trasposizioni live-action Disney, e una costosa lezione per la compagnia.

Hai visto Biancaneve e come pensi che il film si confronti con l'originale animato?