Disordini civili al Messi GOAT Tour in India: i tifosi si sono sentiti truffati e hanno invaso il campo

La prima visita di Lionel Messi in India dal 2011, sotto forma di un tour 'GOAT' che ha visitato Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi, partecipando a partite amichevoli e altri eventi per i fan, si è trasformata nel caos sabato al Salt Lake di Kolkata, con rivolte e arresti. I tifosi sono rimasti delusi dopo aver pagato biglietti per un valore di circa 4.500 rupie, ovvero 42 euro – e alcuni hanno pagato il doppio – e aver appena intravisto il calciatore argentino in un'apparizione più breve del previsto.

Secondo le testimonianze, Messi è rimasto a vista solo per 20 minuti, la maggior parte del tempo completamente circondato da persone, e ha fatto solo una breve passeggiata intorno allo stadio. I tifosi erano arrabbiati e iniziarono a lanciare oggetti e a vandalizzare lo stadio quando Messi se ne andò. Tre persone furono arrestate per atti di vandalismo, così come l'organizzatore dell'evento.

Secondo Indian Express, la squadra di sicurezza di Messi ha scortato il giocatore fuori dallo stadio perché si sentiva insicuro, mentre la gente già fischiava e mostrava il proprio insoddisfazione.

Queste scene sono avvenute solo a Kolkata. Il resto del "GOAT Tour" di Messi si è svolto senza incidenti per tutto il weekend, mentre Messi ha partecipato ad altre attività come partecipare a concerti, a un torneo di padel e visite alle accademie di calcio.