Solo una nota prima di iniziare: questa recensione sarà completamente priva di spoiler, quindi se stai evitando Twitter e per qualche motivo vuoi ancora leggere le impressioni prima di giocare per te stesso, allora sei al sicuro qui. Questa è anche la terza volta che "recensisco" Dispatch, i miei altri pensieri possono essere controllati qui e qui.

Questa recensione agisce in parte come una recensione degli episodi 7 e 8, ma è più focalizzata sulle impressioni generali che l'intera stagione mi lascia. Il finale è stato super come ci aspettavamo, e anche se sono decisamente incuriosito di vedere tutti i diversi risultati che si possono ottenere, dato che le statistiche percentuali nei titoli di coda sembravano mostrare momenti finali completamente diversi nelle nostre storie, non ho il tempo di soffermarmi su di essi fino a una data successiva. Il finale di Dispatch è grandioso come ci si aspetterebbe, e il finale in particolare fa del suo meglio per combattere la lunghezza più breve degli episodi precedenti, gettandoti in un'epica resa dei conti con i cattivi che hai incontrato finora. Non perde tempo nell'iniziare, e questo è probabilmente uno dei più grandi elogi che potrei fare a Dispatch.

Sembra davvero che questo gioco non salti mai un colpo. È così stretto che ti rimane la voglia di saperne di più, il che è ancora una volta un enorme punto di forza. Tuttavia, la brevità del gioco a volte sembra avere un impatto sul tuo gioco, specialmente negli episodi precedenti e durante il programma di rilascio degli episodi. Può essere difficile buttarsi in un mondo una settimana alla volta, ma quando sei in Dispatch, sei completamente dentro. Per quanto i personaggi siano affascinanti e tu sia sicuro di scegliere un membro preferito dello Z-Team e di difenderlo fino in fondo tanto quanto hai scelto un Pokémon preferito in passato, il mondo di Dispatch è uno di quelli che non hai fretta di lasciare, il che lo rende ancora più strano quando sembra che il gioco stia cercando di cacciarti. Solo uno sguardo, abbastanza per lasciarti desiderare di più, che è l'intento desiderato, ma non posso fare a meno di chiedermi se un altro episodio, o anche una modalità infinita del gameplay di spedizione, sarebbe stato sufficiente per farlo sembrare meno di un'esperienza breve che si addentra molto di più nel lato televisivo del diagramma di Venn del gioco/spettacolo.

Sollevo il punto TV soprattutto perché Dispatch è così popolare ora che probabilmente ci saranno molte persone che penseranno di prenderlo dall'hype e potrebbero non essere consapevoli dell'esperienza che stanno vivendo. Ma, se vuoi un gioco narrativo, basato sulle scelte, in cui le tue decisioni contano, non puoi davvero fare di meglio di Dispatch. L'agenzia del giocatore in mostra qui è notevole, dove le tue scelte non solo torneranno in un secondo momento, ma possono essere costruite con altre decisioni sfumate che ti fanno sentire come se stessi costruendo il tuo canone anche se i crediti ti dicono che il 56% dei giocatori ha effettivamente fatto la stessa identica cosa. È un grande vantaggio che Dispatch non ti faccia mai sentire come se ti fossi perso o avessi fatto la "scelta sbagliata", hai solo raccontato la tua storia. È l'evoluzione della formula Telltale di cui questo genere aveva così disperatamente bisogno. È come se invece di alzare il sipario per rivelare l'umile vecchio mago, Dorothy trovasse invece un uomo magico degno del titolo di Mago di Oz. Mentre la narrazione principale seguirà lo stesso percorso, indipendentemente da ciò che scegli, AdHoc ha fatto un lavoro fenomenale nel dare vita alla tua versione della storia, piuttosto che nascondere semplicemente i percorsi che prendi per giocare nella sua storia su rotaia.

Il dispatching è come il crack per me

Ho già insistito sul doppiaggio, la scrittura e l'animazione di Dispatch, e mentre ci sono momenti nei dialoghi che mancavano un po' nei miei gusti, ancora una volta solleverò il punto di AdHoc che fa di tutto con il suo primo progetto, creando un'atmosfera ad alto budget che eleva Dispatch a un'esperienza a cui senti di dover assistere anche se non è nel tuo genere abituale. Come qualcuno che si è annoiato anche dei supereroi, e trova che spettacoli come Invincible e The Boys manchino di qualsiasi tipo di attrattivaDispatch, per me sembra ancora più impressionante come una storia di supereroi che rimane fresca in quello che forse è il sottogenere più saturo dei media di oggi. Aiuta il fatto che il processo decisionale ti permetta di creare la storia di supereroi che vuoi vedere. Sei un boy scout dal cuore puro o un antieroe tagliente? Sta a te decidere, e il cast fa un ottimo lavoro nel dare vita a tutte le versioni di Dispatch.

Forse nessuno lo fa meglio di Aaron Paul, però. Robert Robertson cammina su una corda tesa quasi impossibile. Da un lato, deve essere un po' vuoto in modo che il giocatore possa mettersi nei suoi panni, ma è tutt'altro che insipido. C'è una grande sfumatura in Robert Paul nel ruolo, e gran parte del motivo per cui trovo cheDispatch sia troppo breve per i miei gusti è che avrei voluto esplorare di più il suo personaggio. Abbiamo avuto momenti più tranquilli con Robert, dove stiamo vedendo chi è prima di decidere la persona che diventerà nel corso di questa stagione.

Forse inizieremo a chiamare questi giochi Dispatch -likes invece di Telltale-likes ora. Dispatch fa un grande salto rispetto alle precedenti esperienze di Telltale, mantenendo la forte scrittura e allo stesso tempo elevando il senso di agenzia del giocatore e spingendo fuori un ciclo di gioco incredibilmente coinvolgente. Dispatch è semplicemente una delle migliori esperienze narrative pure che abbiamo avuto nei giochi negli ultimi anni, ed è un altro gioco tra i tanti che merita una nomination ai GOTY 2025. Anche se la sua lunghezza e le ambizioni di una serie TV potrebbero impedirgli di ottenere un punteggio perfetto per me, sono sicuro che vedrò spuntare un sacco di 10/10 man mano che più critici concluderanno i loro viaggi Dispatch. Fenomamale.