Dispatch Anteprima: anche i manager possono essere eroi

È stato ai The Game Awards 2024 che abbiamo visto le prime immagini di Dispatch. All'epoca, non mi sono preso il tempo di capire cosa fosse, ma mi sono limitato a dire: "sembra carino, memorizziamolo". Perché sembra molto bello anche se le scene che puoi vivere al di fuori dello schermo del computer (che è il tuo posto di lavoro principale nel gioco) sono più o meno interattive con scelte di dialogo. Ma quel pezzo funziona davvero quando la qualità complessiva è così alta, quasi alle stelle.

Per cominciare, è incredibilmente elegante e lo stile artistico è perversamente accattivante, come un incrocio tra Pixar e Into the Spider-Verse, più o meno. Poi ci sono i doppiatori che portano questo gioco sulle loro spalle. Quando il 75% di tutte le interazioni avviene attraverso una radio ricetrasmittente, le voci devono essere azzeccate, e sono qui. C'è un illustre elenco di attori che prestano le loro voci a Dispatch, con Aaron Paul (Breaking Bad) che interpreta il ruolo principale di Robert Robertson/Mecha Man. Poi c'è Jeffrey Wright, che abbiamo visto nella serie di The Last of Us, e Matthew Mercer e Laura Bailey, che sono un paio dei più grandi attori del settore. Anche JackSepticEye, lo YouTuber, si presenta e fa la voce di Punch-Up, che è uno degli eroi che fa parte della forza che devi comandare.

Questo non è un normale gioco di supereroi, almeno non inizialmente. Avendo giocato solo al primo capitolo, non so come si svilupperà la storia in seguito, ma quello che passi la prima parte del gioco a fare è assicurarti che l'eroe o gli eroi giusti siano nel posto giusto al momento giusto. Sul computer con cui lavori vedi una mappa di una parte della città e quando le persone chiamano e hanno bisogno di assistenza devi abbinare la situazione con il protagonista giusto. Ad esempio, un ragazzino che ha bisogno di essere salvato da un albero alto richiede un eroe che sia atletico ma che non spaventi a morte il bambino durante la discesa. Altre missioni richiedono più intelligenza, mentre altre richiedono qualcuno veloce che possa arrivare rapidamente e portare a termine il lavoro in fuga.

Inoltre, man mano che si riesce nelle missioni, si sviluppano le abilità della professione eroica. Inoltre, con il passare del tempo, scoprirai che alcuni di loro sono più compatibili con altri eroi o che altri sono più adatti come leader. Ci sono molte combinazioni e sinergie da scoprire, e non sono tutte positive, ma qualcosa che appare più come effetti collaterali dopo una somministrazione errata di farmaci.

L'episodio che ho giocato ha Invisigal - un'eroina che può diventare invisibile (sorprendentemente), Malevola che è un demone del 'down under', Punch-Up che è l'uomo forte molto basso ma carismatico e Sonar - un pipistrello in tuta con un grande intelletto ma che come un lupo mannaro può trasformarsi in un mostro pipistrello in qualsiasi momento. Poi ci sono Golem, Coupé, Flambae e Prism - tra gli altri, un gentiluomo dal temperamento focoso che brucia letteralmente e una donna che piega la luce e la realtà intorno a sé come un prisma. È un gruppo colorato di grandi personalità che ti dicono costantemente cosa pensano del tuo lavoro. Ma poiché fanno parte del tuo team ed è il tuo primo giorno di lavoro, non è un A-team. In realtà, non è nemmeno una squadra di serie B... è la "squadra Z" di cui sei responsabile.

Sono curioso. Voglio sapere cos'altro Dispatch intende offrire perché trovo difficile credere che non siano seduti su un asso o due all'interno del completo di spandex. Se si trattasse effettivamente di un gioco in cui l'unico gameplay consiste nel passare gli eroi davanti allo schermo di un computer, sarei sia sorpreso che sgomento. Certo, quella parte funziona, ma ho difficoltà a vederlo divertente per 10-15 ore. Vedremo come andrà a finire, ma una cosa è certa, Dispatch è stupendo e ben recitato.

Quando uscirà non lo sappiamo ancora, ma l'unica cosa che viene detta è che l'uscita è prevista per il 2025 per PC e console. Informazione diffusa, certo, ma dovremo conviverci mentre aspettiamo con impazienza ciò che AdHoc Studio ha da offrire alla fine.