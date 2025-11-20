Gamereactor

Dispatch

Dispatch conclude la sua prima stagione in bellezza, con due milioni di copie vendute

Un traguardo impressionante per un team indie così piccolo, il cui thriller scegli-tuo-avventura-è rapidamente diventato una delle più grandi sorprese di Steam quest'anno.

HQ

Gli sviluppatori di AdHoc sicuramente festeggeranno stasera. Il loro titolo di debutto Dispatch, uscito su PlayStation 5 e PC alla fine del mese scorso, è diventato un successo clamoroso e ha superato i due milioni di copie vendute. Un risultato enorme per la squadra, e in un post sui social hanno ringraziato tutti i tifosi che hanno comprato e giocato la partita. Dispatch è riuscito a raggiungere la vetta delle classifiche su Steam all'inizio e in soli dieci giorni il gioco ha superato un milione di vendite.

Ma la cosa triste è che gli ultimi due episodi sono anche gli ultimi. Almeno per il momento. Ma è probabile che la squadra continui ad espandere l'universo che ha creato, dato il grande successo dei tifosi, almeno lo speriamo così.

Hai giocato a Dispatch ?

Dispatch

