Dispatch conclude la sua prima stagione in bellezza, con due milioni di copie vendute

HQ

Gli sviluppatori di AdHoc sicuramente festeggeranno stasera. Il loro titolo di debutto Dispatch, uscito su PlayStation 5 e PC alla fine del mese scorso, è diventato un successo clamoroso e ha superato i due milioni di copie vendute. Un risultato enorme per la squadra, e in un post sui social hanno ringraziato tutti i tifosi che hanno comprato e giocato la partita. Dispatch è riuscito a raggiungere la vetta delle classifiche su Steam all'inizio e in soli dieci giorni il gioco ha superato un milione di vendite.

Ma la cosa triste è che gli ultimi due episodi sono anche gli ultimi. Almeno per il momento. Ma è probabile che la squadra continui ad espandere l'universo che ha creato, dato il grande successo dei tifosi, almeno lo speriamo così.

Hai giocato a Dispatch ?