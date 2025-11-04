Dispatch è diventato un milione di venditori dopo soli dieci giorni

HQ

Dispatch è stato lanciato meno di due settimane fa, offrendo una visione leggermente diversa del supereroismo in un'avventura in cui le tue scelte determinano come si svolgono la storia, le relazioni e i tuoi compiti. Questa era chiaramente una premessa che piaceva davvero alle persone, perché ora è stato annunciato tramite Bluesky che il gioco ha venduto un milione di copie dopo soli dieci giorni.

Il titolo viene rilasciato in episodi, con due parti ogni settimana, e quattro degli otto episodi sono stati lanciati finora (le parti cinque e sei saranno presentate in anteprima domani, e la settima e l'ottava arriveranno la prossima settimana). Gli episodi vengono rilasciati come DLC gratuiti, quindi non è richiesto alcun abbonamento o simili per giocare se acquisti il gioco.

Abbiamo recensito i primi quattro episodi e puoi leggere cosa ne pensiamo qui.