Dispatch è stato lanciato per Xbox e qui c'è il trailer di lancio

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Se non hai ancora giocato al meraviglioso Dispatch di AdHoc Studios, presumiamo che la tua piattaforma principale sia Xbox, perché altrimenti non ci sono scuse veramente accettabili per perdere questo gioiello del supereroe. Se invece hai una Xbox, beh, non sei riuscito a giocarci perché prima non era disponibile.

Fino ad ora, cioè. Come abbiamo detto qualche settimana fa, è finalmente il giorno del lancio per il team verde, quindi ora potete vivere questo gioco d'avventura unico e altamente divertente (pensate a The Office che incontra il DCU). Dai un'occhiata al trailer di lancio Xbox qui sotto, e questo vale anche per chi è su altre piattaforme e per qualche motivo sconosciuto non l'ha ancora provato.